Kaş açıklarında yüzerek Başak Adası'na çıkan 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Başak Adası'nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan ve kendi imkanlarıyla yüzerek adaya ulaştıkları anlaşılan 2 düzensiz göçmeni bota alarak, karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız