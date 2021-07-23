Kaş açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişi kurtarıldı, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Kaş açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişi kurtarıldı, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaş açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekneden 37 kişi kurtarıldı, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığından, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığı, kayıp 8 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığı, kayıp 8 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde göçmenleri taşıyan tekne battı.

Bölgeye intikal eden "TCG Gelibolu" ve "TCG Gökova" fırkateynleri ile arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.

İçinde 45 göçmenin bulunduğu teknedeki çalışmalar sonucunda 37 kişi kurtarıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen 8 kişiye yönelik arama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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