Kaş açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekne
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaş açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekne

Kaş açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekne
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında batan tekneden 37 kişinin kurtarıldığını, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün akşam Kaş'ın 161 mil güneybatısında, Kerpe Adası'nın yaklaşık 60 mil güneyinde göçmenleri taşıyan tekne battı.

Bölgeye hemen intikal eden TCG Gelibolu ve TCG Gökova fırkateynleri ile arama kurtarma koordinatörlüğü görevi icra edilmeye başlandı.

İçinde 45 göçmenin bulunduğu belirtilen batan tekneye yönelik arama kurtarma çalışmaları sonucunda 37 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 fırkateyn ve deniz karakol uçağı ile olumsuz deniz ve hava şartlarına rağmen 8 kişiye yönelik bölgedeki arama faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ediyor
2 gündür her yerde aranıyor! Kurbanlık koyunun peşine düşüp kaybolan tıp öğrencisi, annesinden konum atmasını istemiş
2 gündür her yerde aranıyor! Kurbanlık koyunun peşine düşüp kaybolan tıp öğrencisi, annesinden konum atmasını istemiş
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi, 2 gündür her yerde aranıyor! Son görüntüleri endişe verici
Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisi, 2 gündür her yerde aranıyor! Son görüntüleri endişe verici
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Derya Yanık Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Erkan Petekkaya Neslihan Atagül
Spor Balotelli Alper Yılmaz Volkan Demirel Taylan Antalyalı Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaş açıklarında batan göçmenleri taşıyan tekne - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.07.2021 15:47:35. #1.13#

title