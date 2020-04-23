Kaş açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya, Güncel, Haber

Kaş açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı

ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında bir adacıkta mahsur kalan 9 Afgan sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

23.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:29
Kaş açıklarında 9 sığınmacı kurtarıldı

ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında bir adacıkta mahsur kalan 9 Afgan sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kaş açıklarındaki bir adacıkta mahsur kalan sığınmacıların yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, 1'i kadın, 1'i çocuk 9 sığınmacıyı bota alarak, Kaş Balıkçı Limanı'na getirdi. Burada Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 9 sığınmacı, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.Birileri tarafından adacığa bırakıldığı tahmin edilen sığınmacıların, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği belirtildi.


Kaynak: DHA

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