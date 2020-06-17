Kaş açıklarında 2.4 büyüklüğünde deprem Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin verilerine göre, Akdeniz'de saat 14.27'de 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kaş'ın 268 kilometre açığında yaşanan ve ilçede hissedilmeyen sarsıntı 8.42 kilometre derinlikte yaşandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA