Kaş'a tiyatro, sergi, konferans etkinlikleri için kültür merkezi kazandırılacak

Kaş Belediyesi tarafından yapılacak Kültür Merkezi'nin temeli atıldı.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, törende, Türkiye'nin genelde ve yerelde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok ülkede hizmetlerde aksama yaşandığını dile getiren Yazıcı, Türkiye'de ise tedbirler alınarak hizmetlere devam edildiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Kaş'ın geçmişten bugüne kadar birçok kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. Patara'nın ilçede yer aldığını ve ilçenin zengin antik değerlere sahip olduğunu ifade eden Ulutaş, "Bu değerlerimizi daha yukarıya taşımak, kültürel sanatsal etkinlikleri ilçemizde daha çok yaşatmak adına bugüne kadar yapılamamış olan Kaş Kültür Merkezini yapacağız. Bu bir eksiğimizdi, bunu tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Ulutaş, merkezin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu'nun yaptığı duanın ardından Yazıcı ve Ulutaş, butona basarak, ilk betonu döktü.

Kaş Ziraat Odası binası yakınındaki alanda yapılacak merkez, sinema, tiyatro, sergi, konferans gibi faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Kültür merkezinde, 200 kişilik konferans salonunun yanı sıra kütüphane, sergi, çalışma ve atölye odaları da bulunacak.

Kovid-19 nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törene, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Serdar Yıldırım, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci