Kaş'a tiyatro, sergi, konferans etkinlikleri için kültür merkezi kazandırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaş'a tiyatro, sergi, konferans etkinlikleri için kültür merkezi kazandırılacak

25.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:03
Kaş'a tiyatro, sergi, konferans etkinlikleri için kültür merkezi kazandırılacak

Kaş Belediyesi tarafından yapılacak Kültür Merkezi'nin temeli atıldı.

Kaş Belediyesi tarafından yapılacak Kültür Merkezi'nin temeli atıldı.

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, törende, Türkiye'nin genelde ve yerelde 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok ülkede hizmetlerde aksama yaşandığını dile getiren Yazıcı, Türkiye'de ise tedbirler alınarak hizmetlere devam edildiğini kaydetti.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da Kaş'ın geçmişten bugüne kadar birçok kültürel ve sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. Patara'nın ilçede yer aldığını ve ilçenin zengin antik değerlere sahip olduğunu ifade eden Ulutaş, "Bu değerlerimizi daha yukarıya taşımak, kültürel sanatsal etkinlikleri ilçemizde daha çok yaşatmak adına bugüne kadar yapılamamış olan Kaş Kültür Merkezini yapacağız. Bu bir eksiğimizdi, bunu tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Ulutaş, merkezin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu'nun yaptığı duanın ardından Yazıcı ve Ulutaş, butona basarak, ilk betonu döktü.

Kaş Ziraat Odası binası yakınındaki alanda yapılacak merkez, sinema, tiyatro, sergi, konferans gibi faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Kültür merkezinde, 200 kişilik konferans salonunun yanı sıra kütüphane, sergi, çalışma ve atölye odaları da bulunacak.

Kovid-19 nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu törene, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Serdar Yıldırım, belediye meclis üyeleri, kurum müdürleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Özlem Zengin Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Burak Özçivit İbrahim Büyükak
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mbwana Samatta Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Türk Bakan İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaş'a tiyatro, sergi, konferans etkinlikleri için kültür merkezi kazandırılacak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:06:26. #1.14#
title