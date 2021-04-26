Kaş'a seyir terası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaş'a seyir terası

Kaş'a seyir terası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye tarafından seyir terası yapılacak.

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye tarafından seyir terası yapılacak.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, seyir terası, Andifli Mahallesi'nde D 400 karayolu ilçe girişindeki kavşak yakınında yapılacak.

20 metrekare çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilecek seyir terasının 400 metrekare çevre düzenlemesi ile zemin düzenlemesi ve etrafı 10x2 metre ebatlarında cam korkulukla çevrilmesi gerçekleştirilecek.İlçeyi tepeden gören konuma sahip seyir serasından, Çukurbağ Yarımadası, İnceboğaz ve Akçagerme'yi kapsayan Kaş manzarası izlenebilecek. Açıklamada, terasın ihalesinin yapıldığı belirtildi. - ANTALYA

Kaş'a seyir terası
Kaş'a seyir terası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp 'Korktun mu?' dedi
Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp "Korktun mu?" dedi
Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Harun Tekin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaş'a seyir terası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 12:13:06. #1.16#

title