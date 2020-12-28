Kaş'ta sağanak nedeniyle seraları su bastı
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Kaş'ta sağanak nedeniyle seraları su bastı

28.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:14

Antalya'nın Kaş ilçesinde sağanak sonrasında bazı seralarda su baskını yaşandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde sağanak sonrasında bazı seralarda su baskını yaşandı.

Antalya genelinde etkili olan yağış batı ilçelerinde zaman zaman kuvvetli sağanağa dönüştü.

Sağanak Kaş ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kınık ve Ova mahallelerinde yağış sonrasında seraların bulunduğu alanlarda su birikintileri oluştu, bazı seraları su bastı. Su baskını nedeniyle seralardaki mahsuller zarar gördü.

Kaş Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin, seralardaki yağmur sularını boşaltma çalışmaları sürüyor.

Kaş'ta sağanak nedeniyle seraları su bastı
Kaş'ta sağanak nedeniyle seraları su bastı
Kaş'ta sağanak nedeniyle seraları su bastı
Kaş'ta sağanak nedeniyle seraları su bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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