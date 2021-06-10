Kaş'a kapalı pazaryeri ve bisiklet yolu açılıyor
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Kaş'a kapalı pazaryeri ve bisiklet yolu açılıyor

Kaş'a kapalı pazaryeri ve bisiklet yolu açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan ve çalışmaları tamamlanan kapalı pazaryeri ve otopark ile bisiklet yolu açılıyor.

Antalya'nın Kaş ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan ve çalışmaları tamamlanan kapalı pazaryeri ve otopark ile bisiklet yolu açılıyor.

Kaş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede kapalı pazaryeri ve otopark ile bisiklet yolu projesi çalışmaları tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Kaş Belediyesince Kınık Mahallesi'nde 9 bin 500 metrekarelik alanda kapalı pazaryeri ve otopark inşa edildi. Bisiklet Yolu Projesi kapsamında Ova ve Kınık mahalleleri arasında 5 kilometrelik yol genişletilerek, bisiklet, yürüyüş ve araç yolu şeklinde düzenlendi. Söz konusu proje çalışmalarının, cuma günü açılışlarının yapılacağı öğrenildi. - ANTALYA

Kaş'a kapalı pazaryeri ve bisiklet yolu açılıyor
Kaş'a kapalı pazaryeri ve bisiklet yolu açılıyor
Kaş'a kapalı pazaryeri ve bisiklet yolu açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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