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Kaş'a ilk günübirlik yurtiçi turu 10 kişiyle başladı

İçişleri Bakanlığı'nın 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesinde belirlediği önlemler çerçevesinde başlayan paket turlarla Kaş ilçesine 10 kişilik ilk yurtiçi tur kafilesi geldi.

Kaş'a ilk günübirlik yurtiçi turu 10 kişiyle başladı
27.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:29

İçişleri Bakanlığı'nın 'Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri' genelgesinde belirlediği önlemler çerçevesinde başlayan paket turlarla Kaş ilçesine 10 kişilik ilk yurtiçi tur kafilesi geldi.

Araçlar 46 kişilik olmasına rağmen bakanlığın vermiş olduğu karar ile en fazla 20 kişi alınabiliyor. Her misafir bir koltukta sosyal mesafeye uygun seyahat ediyor. Otobüs içerisinde maske güvenliği, dezenfekte el spreyleri bulunuyor ve her bir saatte mola veriliyor. Tura başlamadan önce de misafirlere İçerisinde siperlik, maske ve dezenfekte bulunan bir paket v erdiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle bir araçta gezen sayısının azaldığına dikkati çeken Tur rehberi Barış Yalnız, "44 kişi gezerken şimdi 20 kişiye indi ki, biz 10 kişiyle de tura çıkıyoruz. Fiyatlarımız arttı ama çok değil. Kültür turlarımızı uçak ya da otobüsle yaparız ama misafirlerimiz bu korona virüs tedbirleri doğrultusunda ilk yolculuğunu otobüsle yapmak istemiyorsa arkadan kendi aracıyla da bizim otobüsün ardından bir uygulama ile bizi takip edebiliyor ve içerde rehberin anlatımlarını da duyabiliyor" dedi.

"Alınan önlemler ile tura katıldık"

Tura katılan tatilcilerden Gizem Özgür, Kaş'a daha önce geldiğini hatırlatarak, "Burası yine aynı güzelliğini korumakta. Bu pandemi sürecinde ebetteki tedirgin olduk. Biz de tatile çıkarken araştırdığımızda turlarda da gerekli önlemlerin alındığını gördük ve rahatlıkla tura katıldık. Periyodik olarak ateşimiz ölçülüyor, dezenfekranları sürekli kullanıyoruz. Bu şekilde gerekli önlemler alındığı sürece rahat ettik. Bir araştırma yaptım, Kaş'ta bir vaka görülmemiş ve buraya gelirken de içimiz rahattı. Önlemler için de içimiz rahat. Gerek tur şirketleri gerekse turizm açısından bu sorunun yavaş yavaş aşıldığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Samsun'dan tura katılan Gürol Şencan da, "Önce pandemi süreciyle alakalı bir tedirginlik vardı. Kız kardeşim sağlık çalışanı, izni de ertelendi. Daha önce gelme ihmalimiz vardı ama malum olaylardan dolayı geciktik. Tur yetkilileri konakladığımız yerlerde gerekli tedbirleri almışlar. Şu noktaya kadar memnuniyetsizlik yaşamadık. Akdeniz bölgesine birkaç defa geldim ama Kaş'a ilk defa geliyorum, muhteşem bir yer" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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