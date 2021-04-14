Kaş Belediyesi çiçek üretimi çalışmalarına başladı
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Kaş Belediyesi çiçek üretimi çalışmalarına başladı

Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Kaş Belediyesi çiçek üretimi çalışmalarına başladı

Kaş ilçesinde Belediye, çiçek yetiştirmek için çalışma başlattı.

Kaş ilçesinde Belediye, çiçek yetiştirmek için çalışma başlattı.

Kaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Hüseyin Tekin, yaptığı açıklamada, üretimin Ova Mahallesi'nde düzenlenen bin metrekarelik sera alanında 3 ay önce başladığını söyledi.

Çalışmayla yaklaşık 30 dönümlük fidanlık oluşturulmasının hedeflendiğini dile getiren Tekin, "Üretim için bölge iklimine uygun begonvil başta olmak üzere gül, Japon gülü, zakkum, taflan, mine, sarmaşık, oya ağacı gibi 15 tür seçildi. Saksılama aşamasına gelen 100 bin çiçeğin, ilçede ihtiyaç duyulan bölgelerde belirlenen alanlarda dikimi yapılacak." dedi.

Kaş Belediyesi çiçek üretimi çalışmalarına başladı
Kaş Belediyesi çiçek üretimi çalışmalarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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