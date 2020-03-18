Karzan Ibrahim Shingaly: "Iraklı mankenler yükselişte" Iraklı model Karzan Ibrahim Shingaly, Iraklı mankenler moda endüstrisinde giderek büyüyen bir yer edinmeye başladığını söyledi.

Iraklı model Karzan Ibrahim Shingaly, Iraklı mankenler moda endüstrisinde giderek büyüyen bir yer edinmeye başladığını söyledi.

Son dönemlerde mankenlik yapan Karzan Ibrahim Shingaly, kısa sürede birçok marka isimle çalıştı. Iraklı mankenlerin yükselişte olduğunu aktaran Shingaly, "Firma sahipleri yeni olan her şeyi seviyor ve hemen benimsiyor. ve haklı olarak ta modada yeni olan her şeye ilk önce sahip olmayı seviyorlar. Arap dünyasındaki çeşitlilik ve Irak kültürü de moda endüstrisinin ilgisini çekiyor. Tasarımcılar ve fotoğrafçılar, hepimizin aynı olmamasını seviyor. Çok büyük bir kültürden geliyoruz. Kültürümüz diğerlerinden çok farklı, pek çok farklı şeyden ilham alabiliyoruz. Başarılı projelere imza atmamızın en büyük sebebi de budur" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA