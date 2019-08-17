KARÜNDER'den "Erasmus+Gençlik Projeleri" konferansı

17.08.2019 16:57

Karabük Yükseköğretim Üniversite ve Turizmi Geliştirme Derneğince (KARÜNDER) "Erasmus+Gençlik Projeleri" konferansı düzenlenecek.

Dernek başkanı Erkan Börekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28-29 Eylül'de Safranbolu Belediyesi AB Projeleri Koordinatörü Yılmaz Olcay tarafından "Erasmus+Gençlik Projeleri" konulu konferans verileceğini söyledi.

Konferansa katılımın ücretsiz olacağını belirten Börekçi, katılımcılara belge verileceğini kaydetti.

Börekçi, eğitime katılacak öğrencilerin kayıtlarının KARÜNDER tarafından yapılacağını, "0 530 633 78 00" numaralı telefondan konferansla ilgili bilgi alınabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA