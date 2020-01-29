29.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:57

Kurulduğu günden bugüne kadar adından söz ettiren ve faaliyetleriyle Karabük'ün örnek STK'larından biri olan KARÜNDER 8. Olağan Kongresini tamamladı.



Karabük Öğretmen Evinde gerçekleşen 8.Olağan Kongrede mevcut başkan Erkan Börekçi güven tazeleyerek KARÜNDER Başkanlığına yeniden seçildi.



Börekçi, dernek olarak Karabük'e faydalı olacak ve turizm alanında farklılık oluşturma adına tarihe geçecek bir projenin de çalışmasına başladıklarını belirterek, " Karabük Turizmini geliştirmek amacıyla başlanan ve şehrimizin iki önemli ismi Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin destek vermesiyle başlanan " İl Turizm Destinasyon Yönetim Örgütü" kurma çalışmalarıyla Karabük'te bir ilki gerçekleştirdik. KARÜNDER olarak 8. Olağan Kongresi sonrası yeni yönetimi ile daha da başarılı bir çizgide bu anlamda çalışmalara hız vereceğiz" diyerek yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi.



Son yıllarda özellikle Avrupa Birliği projelerine ağırlık veren ve bu sayede KARÜNDER ismini marka haline getirerek dernek çalışmalarını uluslararası platforma taşıyan KARÜNDER bu vesile ile KARABÜK'ün tanıtımında da büyük rol oynuyor. Aktif faaliyetleriyle Karabük'te Dernekçiliğe yeni bir soluk getiren ve Türkiye'den 118 bin derneğin faal olduğu, Dünyadan ve Türkiye'den sadece 215 STK'nın davet edildiği Sivil Sesler Formuna davet edilen KARÜNDER son olarak Safranbolu Belediyesi ve Assen Zlatarov University yabancı proje ortaklığı ile yeni bir AB Projesine imza attı.



8. Olağan Kongrede yeniden seçilen Erkan Börekçi' bin başkanlığında KARÜNDER yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; " Ayşegül Tabak, Elif Hamidi, Şenol Börekçi, Mehmet Kımır, Murat Taşdelen ve Murat Özkan. Denetim kurulu Nihat Çiller, Uğur Karakaş ve Uğur Eren'den oluştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA