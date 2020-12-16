Kartta biriken puanlar Enuygun ile seyahate dönüşüyor
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Kartta biriken puanlar Enuygun ile seyahate dönüşüyor

16.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:02
Kartta biriken puanlar Enuygun ile seyahate dönüşüyor

Uçak bileti, otobüs bileti ve otel hizmetlerini tek uygulamada sunan Enuygun, uçak bileti alırken kullanılan ENCoin dijital puanları artık otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında da kullanma fırsatı sunuyor.

Uçak bileti, otobüs bileti ve otel hizmetlerini tek uygulamada sunan Enuygun, uçak bileti alırken kullanılan ENCoin dijital puanları artık otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında da kullanma fırsatı sunuyor.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, kredi veya banka kartında yıl boyu biriken puanlar, zaman aşımına uğramadan ENCoin'e çevrildiğinde kullanım süresi bir yıl daha uzuyor ve tüm seyahat harcamalarında kullanılabiliyor.

ENCoin işlem kolaylığı sunmanın yanı sıra yolcularına esneklik de sağlıyor. ENCoin sayesinde kişi, bilet ve otel konaklama hizmetini kendisi için alabileceği gibi farklı bir kişiye de alabiliyor ve istenen tarih, destinasyon ve kişi için ENCoin'i kullanabiliyor.

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), yıl içinde kredi kartında biriken para puanların 31 Aralık'a kadar kullanılması gerektiği, aksi takdirde 1 Ocak 2021 itibarıyla para puanların hesaplardan silineceği uyarısında bulunurken, kredi veya banka kartında yıl boyu biriken puanlar, zaman aşımına uğramadan ENCoin'e çevrildiğinde kullanım süresi bir yıl daha uzuyor ve tüm seyahat harcamalarında kullanılabiliyor.

"ENCoin, mobil kullanıcı deneyimini bir üst boyuta taşıyacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wingie Enuygun Group Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, yeni nesil çözümleri ENCoin ile kullanıcılara hem kolaylık hem de esneklik sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Değişen ihtiyaç ve beklentilere hızla yanıt vererek yenilikçi çözümler sunmaya odaklı bir şirket olarak, ENCoin ile tüm vaatlerimizi bir araya getiriyoruz. Enuygun'da, bugüne dek uçak bileti alırken kullanabilen ENCoin'ler artık otobüs bileti ve otel rezervasyonları için de kullanılabilecek. Kullanıcılarımız, kredi veya banka kartında biriken puanları kolaylıkla ENCoin'e çevirebiliyor ve ENCüzdan'larında biriktirerek bir yıl boyunca hem kendisi hem de yakınları için kullanabiliyor. ENCoin çözümümüzle tek bir uygulama üzerinden tüm seyahat ihtiyaçlarını dijital puan ile satın alma dönemini başlatarak bir ilki daha kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. ENCoin ile mobil kullanıcı deneyimini bir üst boyuta taşıyarak online seyahat sektörüne getirdiğimiz yeniliklerimize devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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