Kartpostal devri artık bitti
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Kartpostal devri artık bitti

Geçmiş yılların iletişim araçlarından olan ve insanların özellikle bayram, yılbaşı ve diğer özel günlerinde birbirlerine gönderdikleri kartpostallar artık tercih edilmiyor.

Kartpostal devri artık bitti
11.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:05

Geçmiş yılların iletişim araçlarından olan ve insanların özellikle bayram, yılbaşı ve diğer özel günlerinde birbirlerine gönderdikleri kartpostallar artık tercih edilmiyor.

Kütahya'da, 44 yıldır kartpostalcılık yapan 78 yaşındaki Yüksel İnan, son yıllarda gelişen teknoloji ile bu işin bittiğini belirterek iş yerinde artık oyuncak satmaya başladığını söyledi. Binlerce kartpostalı dükkanın bir köşesinde sergilediğini kaydeden İnan, geçtiğimiz Ramazan ve Kurban bayramlarında sadece bir kartpostal satıldığını ifade etti. Yeni neslin kartpostalın ne olduğunu dahi bilmediğinden yakınan Yüksel İnan, zaman zaman öğretmenlerin öğrencilere ödev verdiğini ve öğrencilerin kartpostalları bu şekilde görerek öğrendiğini dile getirdi.

İnan, "Teknoloji gelişti, her gün yeni bir iletişim aracı çıkıyor. Telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar bayramlarda birbirlerine mesaj atıyor, kendi fotoğrafını veya bulunduğu yerin fotoğrafını gönderiyor. Bu yüzden kartlara ilgi gösteren yok" şeklinde konuştu.

Yüksel İnan, "İş yerimde Edirne'den Kars'a, Sinap'tan Şanlıurfa'ya kadar bir çok ilin kartpostalı var. Ancak 44 yıldır yaptığı iş ne yazık ki bitti. İleride elimdeki kartpostalları turizmde kullanılması için yetkililere vereceğim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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