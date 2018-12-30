Kartopu Savaşı' ile Maça Başladılar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık 10 yıldan bu yana her sabah futbol maçı yapan arkadaş grubu, yılın son pazarında 'kartopu savaşı' sonrası maçlarını yaptılar.

Tavşanlı ilçesinde farklı kurumlarda çalışan ve pazar günleri sabah saatlerinde Moymul Sahasında kendi aralarında maç yapan arkadaş grubu, yoğun kar yağışı sonrası biriken sahadaki kar ile 'kar savaşı'nı başlattılar.

Tavşanlılı futbolculardan Ender Ekiz, güzel bir pazar sabahı ile uyandıklarını, kar görmeleri ile çocukluklarına döndüklerini ifade ederken, şunları söyledi:

"İlçe spor müdürlerimizden çok sevdiğimiz ağabeyimiz Kemal ağabeyimizin başlatması ile yaklaşık 10 yıldan bu yana kendi aramızda pazar günleri antrenman mahiyetli maç yapıyoruz. Bu hafta 2018 yılının son pazarında yağan bu kar bizleri burada çocukluğumuza götürdü. Maç yapmaya geldiğimizde bir anda hepimiz birlikte kar topu savaşı yapmaya başladık. Kendi kendine gelişen bir olay oldu ve çok hoş oldu. Herkese tavsiye ederim, evlerinde durmasınlar bir şekilde doğaya çıkarak bu güzel karlı günlerde yürüyüş yapsınlar."

Tavşanlı Belediyesinde memur olan futbolculardan Mustafa Karakuşak ise, "Güzel dost ve arkadaş grubumuz var. Yaklaşık 10 yıldan bu yana yaz kış ara vermeden Ramazan ayı dahil her pazar sabahı maç yapıyoruz. 2018 yılının son pazarında sahaya geldik ve baktık. Dayanamadık ve önce bir kar topu mücadelesi ile maçımıza başladık ve gerçekleştirdiğimiz futbol maçı ile sonlandırdık" diyerek güzel bir şekilde 2018 yılını tamamladıklarını söyledi.

Futbolcuların bu kartopu savaşı ise maçı izleyenlere, "Keşke kartopu savaşından başka savaş bilmesek" dedirttirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA