"Kartopu Oynadık, Çok Eğlendik"

Malatya'da etkili olan kar yağışından sonra Yeşilyurt'ta kartpostallık görüntüler bir kez daha gözler önüne serilirken, geç gelen karın mutluluğunu en fazla yaşayanlar ise çocuklar oldu. Karın keyfini çıkarmak için sokakları dolduran çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Sokaklarda buluşan çocuklar, kartopu oynadıktan sonra kayarak uzun zaman sonra yağan karın keyfini doyasıya yaşadı. Kimi zaman düşe kalka, kimi zaman ise en usta kayakçılara taş çıkartırcasına kayan çocuklara büyüklerin de katılması ile renkli görüntüler oluştu.

Yağan karın altında gönüllerince eğlenip keyifli anlar yaşayan çocuklar, " Karın yağmasına çok sevindik, belediyemizin yaptırdığı parklarda çok güzel zaman geçiriyoruz, kartopu oynuyoruz, kayıyoruz, her yerin bembeyaz olması çok güzel." şeklinde konuştular.

Çocuklarıyla birlikte neşeli anlar yaşayan büyüklerde " Çocuklar gibi bizlerde karın yağmasını fırsat bilerek dışarıya çıktık, çocukluğumuza döndük. Yeşilyurt'un doğal güzellikleri altında çok güzel anlar yaşadık." diye konuştular.

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