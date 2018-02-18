Kartondan 2 Kişilik Futbol Oyunu Nasıl Yapılır? (Şampiyonlar Ligi - Ucl )

Selamlar, bugün çocuklar için oyuncak yapımı gösterdiğimiz videoda kartondan 2 kişilik masa futbol oyunu nasıl yapılır onu gösterdik. Real Madrid ve Barcelona yı karşılaştırdığımız bu şampiyonlar ligi oyuncağından yaparak sizde arkadaşlarınızla çok eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.

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