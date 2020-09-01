KARTON YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI
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KARTON YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

İstanbul Otoyolu'nda karton bardak ve tabak yüklü TIR alev alev yandı.

01.09.2020 14:23 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:29

ANKARA-İstanbul Otoyolu'nda karton bardak ve tabak yüklü TIR alev alev yandı. TIR'da başlayan yangın, yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. Yangın nedeniyle trafik bir süre durduruldu.

Ankara- İstanbul otoyolunun 15. Kilometresinde İstanbul yönüne giden karton bardak ve tabak yüklü TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bütün aracı sardı. TIR sürücüsü aracını yol kenarına park ederek, son anda kurtuldu. TIR'dan sıçrayan alevler yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle yolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. TIR'daki ve otluk alana sıçrayan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle TIR'da büyük hasar oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından yol, trafiğe tekrar açıldı.

KARTON YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

Kaynak: DHA

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