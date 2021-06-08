Karton yüklü kamyon alev aldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karton yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karton yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

Olay, 14.45 sularında Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kazım Yeşildağ idaresindeki 67 TH 348 plakalı karton yüklü kamyon seyir halindeyken kasa kısmındaki kartonlar bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurduktan sonra hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesine ait İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının sokak aralarındaki evlerden atılan sigara izmaritinden çıktığı düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı