Karton ve tahtadan yaptığı konsolla oyunlarını oynuyor

18.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:42

Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Emirhan Aktaş, karton ve tahta kullanarak kendi oyun konsolunu yapmayı başardı.

Lise birinci sınıf öğrencisi Emirhan Aktaş, ailesinin ekonomik gücü olmaması nedeniyle kendi oyun konsolunu kendisi yapmaya karar verdi.

Bir süre internette araştırdıktan sonra oyun konsolunu yapmaya başlayan Akbaş, 2 mouse ve bir joystick kullandı.

Direksiyonu tahta ile kartondan, fren ve gaz pedallarını tahtadan, vites kutusunu ve direksiyonu da kartondan yapan Akbaş, bilgisayar üzerinden oyun oynamanın keyfini yaşamaya başladı.

Emirhan Akbaş, AA muhabirine, bilgisayarda araç kullanmayı sevdiğini ancak oyun setlerini pahalı olması nedeniyle alamadığını söyledi.

Kendi oyun konsolunu yapmak üzere araştırma yaptığını belirten Akbaş, şöyle devam etti:

"Direksiyon kutusu ile gaz ve fren pedalının içine mouse yerleştirdim. Üzerine de tahtadan pedallar yaptım. Vites yapmak için de joystick kullandım. Kartondan yaptığım vites kutusunun içine tahtadan vites yerleştirerek joysticke sabitledim. 6 ileri vites olarak ayarladım ve bilgisayarda oyun oynamaya başladım."

Akbaş, bu sistemi oldukça ucuza mal ettiğini dile getirerek, "Yaptığım sistemi evde bilgisayara bağlayarak rahatlıkla kullanıyorum. Arkadaşlar eve gelip bu seti görünce şaşkınlık yaşıyor. Gerçekten işe yaradığını, oyun oynadığımı görünce onlar da oynamak istiyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA