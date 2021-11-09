Karton toplayıcısı tarlada Osmanlı eserleri buldu - Haberler
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Karton toplayıcısı tarlada Osmanlı eserleri buldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Haberler | Güncel

Karton toplayıcısı tarlada Osmanlı eserleri buldu Bursa'nın İznik İlçesinde karton toplayan genç, tarlada Osmanlı dönemine ait mezar taşları buldu.

İZNİK, BURSA (İHA) - Karton toplayıcısı tarlada Osmanlı eserleri buldu

BURSA - Bursa'nın İznik İlçesinde karton toplayan genç, tarlada Osmanlı dönemine ait mezar taşları buldu.

İznik'te Osmanlı dönemine ait mezar taşları bulundu. UNESCO'ya aday İznik'te eski hapishane yolunda bir araziye karton toplamak için gelen genç, çevreye atılmış mezar taşları olduğunu fark etti. Durumu yetkililere bildiren Celal Gündüz, "Ben buraya haftada en az 2 ya da 3 sefer gelirim. Bu taşlar burada geçen hafta yoktu" dedi.

İznik Müze Müdürlüğü, üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan önemli zatlara ait mezar taşları için inceleme başlattı.

Karton toplayıcısı tarlada Osmanlı eserleri buldu

Karton toplayıcısı tarlada Osmanlı eserleri buldu

Karton toplayıcısı tarlada Osmanlı eserleri buldu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Son Dakika Haberleri
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