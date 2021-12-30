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Kartlı su sayacı kullananlar için MASKİ'den açıklama

Kartlı su sayacı kullananlar için MASKİ'den açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilgili firma tarafından yapılacak olan çalışma nedeniyle 31 Aralık 2021 tarihinde saat 22.00'dan 1 Ocak 2022 saat 08.00'a kadar SUMATİK cihazlarında yılsonu olması sebebiyle hizmet verilemeyeceğini belirtti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilgili firma tarafından yapılacak olan çalışma nedeniyle 31 Aralık 2021 tarihinde saat 22.00'dan 1 Ocak 2022 saat 08.00'a kadar SUMATİK cihazlarında yılsonu olması sebebiyle hizmet verilemeyeceğini belirtti.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hizmet veren 'SUMATİK' cihazlarında yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeniyle bir duyuru yayınladı. Duyuruda, "17 ilçemizde, 34 adet 'SUMATİK' ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. İlgili firmanın yılsonu olması sebebiyle para kasetlerinin sıfırlanması vb. işlemler için yapacağı çalışma nedeniyle cihazlarımız 31 Aralık 2021 tarihinde saat 22.00 ila 1 Ocak 2022 tarihinde saat 08.00'e kadar devre dışı kalacaktır. Belirttiğimiz tarih ve saat aralıklarında cihazlarımızdan herhangi bir iş veya işlem yapılamayacaktır. Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri alarak, su yükleme işlemini bu aralıklara bırakmamaları önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı. - MANİSA

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