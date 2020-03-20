Kartlı sayaçlarda avans kullanım miktarı yükseltildi MASKİ Genel Müdürlüğünce alınan hijyen tedbirleri kapsamında, kartlı sayaç kullanıcısı mesken abonelerinde bakiye bitimi sonunda devreye giren 3 metreküplük avans kullanım miktarı 10 metreküpe yükseltildi.

MASKİ Genel Müdürlüğünce alınan hijyen tedbirleri kapsamında, kartlı sayaç kullanıcısı mesken abonelerinde bakiye bitimi sonunda devreye giren 3 metreküplük avans kullanım miktarı 10 metreküpe yükseltildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan hijyen tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. Elektronik kartlı sayaçlarda bakiyenin tükenmesiyle birlikte devreye giren avans kullanım miktarı meskenlerde 3 metreküpten 10 metreküpe çıkarıldı. Gerçekleştirilen limit yükseltme çalışmasıyla birlikte, suyu tükenen ve su yükleme imkanı olmayan kartlı sayaç kullanıcılarının 10 metreküpe kadar avans su kullanabilmeleri sağlandı.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Salgın nedeniyle kurumumuzca alınan tedbir amaçlı çalışmalarımız devam ediyor. Mevcut koşullarda kartlı sayaç abonelerimizin MASKİ Pratik ve Sumatik cihazlarından yükleme yapmalarına engel bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşımızın içi rahat olsun diye 17 ilçemizde bu cihazlarımızın dezenfeksiyon işlemi de düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 'Yalnız Değilsiniz' projemiz ile evlerinden çıkma imkanı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın da dolum işlemleri 185 numaralı Çözüm Merkezi'mize iletilen talepleri üzerine evlerinde yapılmaktadır. Özellikle de bu günlerde Manisalıların günlük yaşamlarını daha da kolaylaştırmak ve olası mağduriyetleri ortadan kaldırmak için, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA