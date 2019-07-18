Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında 455 milyar liraya ulaştı
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Canko, ocak-haziran döneminde kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla 455 milyar TL'ye ulaştı.
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Canko, ocak-haziran döneminde kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla 455 milyar TL'ye ulaştı.
Kaynak: Dunya.com
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