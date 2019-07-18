Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında 455 milyar liraya ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Canko, ocak-haziran döneminde kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla 455 milyar TL'ye ulaştı.

Kartlı ödemeler yılın ilk yarısında 455 milyar liraya ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Canko, ocak-haziran döneminde kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla 455 milyar TL'ye ulaştı.

Kaynak: Dunya.com

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