Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çalan kadın yakalandı (2)
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Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çalan kadın yakalandı (2)

TUTUKLANDIAntalya'da, kartla kapılarını açtığı 2 evden 7 bin dolar çalan Hatice Bakırcı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

11.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:14
Kartla kapılarını açtığı evlerden 7 bin dolar çalan kadın yakalandı (2)

TUTUKLANDI

'da, kartla kapılarını açtığı 2 evden 7 bin dolar çalan Hatice Bakırcı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Kaynak: DHA
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