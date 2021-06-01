Karting sezon açılışı Tuzla'da
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Karting sezon açılışı Tuzla'da

Karting sezon açılışı Tuzla'da
Bültenler - Haberler | Güncel

Karting heyecanı Covid-19 pandemisi nedeniyle verilen uzun aradan sonra Tuzla Motorsporları Kulübü'nün organizasyonuyla başlıyor.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası ilk yarışı, 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde Tuzla Belediyesi katkılarıyla İstanbul Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek olan yarışlar, Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak yapılacak.

Sezonun ilk yarışına rekor düzeyde sporcu katılımı bekleniyor. Senior, Junior, Mini ve Master kategorileri yanı sıra, bu yıl ilk kez düzenlenen 9 yaş altı sporcuların katılımına açık TOSFED Micro Destek Kupası katılımcıları da ilk kez piste çıkacak.

05 Haziran Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak olan organizasyon kapsamında, saat 13.00'de sıralama turları ve 14.25'den itibaren deilk yarışlar yapılacak. 06 Haziran Pazar günü ise organizasyon saat 10.40'da başlayacak yarışların ardından, 17.00'deki ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Bültenler

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