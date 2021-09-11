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Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları başladı

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5. Ayak yarışları, bugün yapılan sıralama turlarıyla start aldı.

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5. Ayak yarışları, bugün yapılan sıralama turlarıyla start aldı.

İzmir Karting Kulübü ve Uşak Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen turnuva bin 250 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde başladı. 37 sporcunun 5 ayrı kategoride yarıştığı yarışlar, antrenman turlarıyla başlarken öğleden sonraki sıralama turlarıyla son buldu. Ayrıca genç yarışmacılar, Jandarma Komutanlığı ekiplerine araçları hakkında bilgiler verdi. Turnuva yarın düzenlenecek yarışlarla devam edecek. - UŞAK

Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları başladı

Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları başladı

Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları başladı

Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları başladı

Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları başladı

Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları başladı

Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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