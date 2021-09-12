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Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5. Ayak turu, bugün yapılan yarışlarla son bulurken dereceye giren yarışçılar ödüllerini aldı.

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 5. Ayak turu, bugün yapılan yarışlarla son bulurken dereceye giren yarışçılar ödüllerini aldı.

İzmir Karting Kulübü ve Uşak Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen turnuva bin 250 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde başladı. 37 sporcunun 5 ayrı kategoride yarıştığı yarışlar, dün antrenman turlarıyla başlarken öğleden sonraki sıralama turlarıyla son buldu. Bugün öğleden önce yapılan ısınma turlarının ardından ise yarışmacılar yarıştı. Kıyasıya süren yarışlardan sonra dereceye giren yarışçılar kupalarını İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can ve Uşak Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mustafa Tunay verdi. - UŞAK

Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları tamamlandı

Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları tamamlandı

Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları tamamlandı

Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları tamamlandı - Haberler Spor
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