Karting Kupaları sahiplerini buldu
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Karting Kupaları sahiplerini buldu

Karting Kupaları sahiplerini buldu
Bültenler - Haberler | Güncel

2021 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayağı olan Çözüm Ortağı Karting Yarışları, 10-11 Temmuz tarihlerinde Karya Otomobil Sporları Kulübü tarafından İzmir Ülkü Park'ta düzenlendi.

5 ayrı kategoride 43 sporcunun katılımına sahne olan organizasyonda, 11 sporcunun mücadele ettiği Mini kategoride birinciliği 10 yaşındaki İskender Zülfikari kazanırken, Mini Kadınlarda ise Zeynep Büyükpınar birinciliği elde etti. Formula Junior'da Emir Tanju ilk sırayı elde ederken, Ayşe Çebi en hızlı junior kadın olmayı başardı. 16 sporcuyla en kalabalık katılıma sahne olan Formula Senior'da Kerem Kahraman kürsüsünün en üst basamağına çıkarken, kadınlarda Seda Kaçan birincilik kupasını kaldırdı. Bu yıl ilk kez düzenlenen, 9 yaş altı sporcuların katılımına açık TOSFED Micro Destek Kupası'nda 8 yaşındaki Can Özler birinciliği kazanan isim oldu.

Bodruma 2.lik Kupası

Bodrum'da yaşayan Teoman Hoskin, oldukça çekişmeli geçen yarış sonrasında ikincilik kupasının sahibi oldu. Bodrum'un otomobil sporları kulübü olan Karya Otomobil Sporları Kulübü başkanı Atıl Atılgan, Bodrum'da yaşayan pek çok çocuk ve gencin otomobil sporları ile ilgilendiğini ve antreman koşulları sağlanması halinde Bodrum'dan Dünya çapında başarı elde edebilecek sporcuların yetişebileceğinin altını çizdi.

Kupaları Boyları Kadar

Yarış sonrası yapılan törende dereceye giren sporcular ödüllerini, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya'dan aldılar. Kadınlar klasmanlarında dereceye giren genç sporculara ise ödüllerini Çözüm Ortağı CEO'su Aylin Özetken, etkinlik koordinatörü Ayça Öztürk ve KAROSK üyesi Nurcan Camcı takdim ettiler. Törende en dikkat çekici detay ise özellikle 9 yaş altı yarışmacıların kupalarının neredeyse boyları kadar olmasıydı.

Kaynak: Bültenler

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