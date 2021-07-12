Karting heyecanı İzmir'e taşındı
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Karting heyecanı İzmir'e taşındı

Karting heyecanı İzmir'e taşındı
Bültenler - Haberler | Güncel

7-12 yaş arası 11 sporcunun mücadele ettiği Mini kategoride birinciliği 10 yaşındaki İskender Zülfikari kazanırken, Teoman Hoskin ikinci ve Erin Ünlüdoğan da üçüncü oldular.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayağı olan Çözüm Ortağı Karting Yarışları, 10-11 Temmuz tarihlerinde Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından İzmir Ülkü Park'ta düzenlendi. 5 ayrı kategoride 43 sporcunun katılımına sahne olan organizasyonda, Cumartesi günü tüm kategorilerde ilk yarışlar koşulurken, pazar günü de ikinci ve üçüncü yarışları gerçekleştirildi.

Mini Kadınlarda ise BOM Karting takımından Zeynep Büyükpınar birinciliği ve Melek Dorum da ikinciliği elde ettiler.

13-16 yaş arası sporcuların katılımına açık Formula Junior'da Dynamic Racing Team'den Emir Tanju ilk sırayı elde ederken, hafta sonunu Yağız Topal ikinci ve Batı Ege Yıldırım da üçüncü sırada tamamladı. Ayşe Çebi en hızlı junior kadın olurken Leyla Sulyak ikinci sırada yer aldı.

15 yaş üzeri 16 sporcuyla en kalabalık katılıma sahne olan Formula Senior'da Kerem Kahraman kürsüsünün en üst basamağına çıkarken, onu ikinci sırada Kerim Sulyak ve üçüncü sırada Zekai Özen takip ettiler. Senior kadınlarda Seda Kaçan birincilik kupasına uzanırken, Ayda Biter ikinci ve Sena Savaşer de üçüncü olarak kupa kaldırdılar. 30 yaş üzeri master kategoride ise Mehmet Çınar birinci, Mehmet Yaman ise ikinci sırada yer alırken, Takımlar birincisi de Dynamic Racing Team oldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen, 9 yaş altı sporcuların katılımına açık TOSFED Micro Destek Kupası'nda 8 yaşındaki Can Özler birinciliği kazanırken, Cem Karakömür ikinciliği ve Rüzgar Evci de üçüncülüğü kazanan sporcular oldular.

Yarış sonrası yapılan törende dereceye giren sporcular ödüllerini, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya'dan aldılar. Kadınlar klasmanlarında dereceye giren genç sporculara ise ödüllerini Çözüm Ortağı CEO'su Aylin Özetken, etkinlik koordinatörü Ayça Öztürk ve KAROSK üyesi Nurcan Camcı takdim ettiler.

Kaynak: Bültenler

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