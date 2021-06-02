Kartı sıkışınca ATM'yi taşladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartı sıkışınca ATM'yi taşladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de kartı bankanın ATM'sine sıkışan ve alkollü olduğu söylenen şahıs öfkesini ATM'yi taşlayarak çıkardı.

Büyükçekmece'de kartı bankanın ATM'sine sıkışan ve alkollü olduğu söylenen şahıs öfkesini ATM'yi taşlayarak çıkardı. Şahıs polis tarafından yakalanırken yaşanan anlar hem ATM'nin güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesinin önünde yaşandı. İddiaya göre kartı ATM'ye sıkışan alkollü genç öfkesini yine ATM'den çıkardı. Genç adam eline aldığı kaldırım taşları ile ATM'yi parçaladı. Olay yerine ihbar üzerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, genci gözaltına aldı. İfadesinin ardından gencin serbest bırakılırken hakkında kamu malına zarar vermekten dava açılacağı öğrenildi. Sabah saatlerinde ATM'ye işlem için gelen vatandaşlar ise ATM çalışmadığı için mağdur oldu.

Olayı duyan çevredeki bir esnaf yaşananları anlatarak, "Sabah kalktığımızda 07.00 gibiydi ATM'nin kırık olduğunu gördük. Yerde taşlar falan vardı onları gördük" dedi.

ATM'ye sabah işlem yapmaya gelen bir vatandaş ise "Ben geldim kredi kartı ödemesi yapmak için ATM çalışmadı. Oradaki bir görevli ise 'amca burayı kırmışlar çalışmıyor' dedi. Ben mağdur oldum beklemek durumundayım" diye konuştu.

Yaşananlar kamerada

Yaşanan anlar ise hem ATM'nin güvenlik kamerasına hem de bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, gencin elindeki taşla öfkeli bir şekilde ATM'ye zarar verdiği görülüyor.

Kartı sıkışınca ATM'yi taşladı
Kartı sıkışınca ATM'yi taşladı
Kartı sıkışınca ATM'yi taşladı
Kartı sıkışınca ATM'yi taşladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi
Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi
Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
Başakşehir'de yol kenarına dökülen kimyasal atık vatandaşları korkuttu
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KAPISINA SİLAHLA DAYANDI, OPERASYONLA YAKALANDI
BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN KAPISINA SİLAHLA DAYANDI, OPERASYONLA YAKALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kartı sıkışınca ATM'yi taşladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 12:52:26. #1.14#

title