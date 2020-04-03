Kartepeliler evdeki eğlenceli anlarını paylaşıp, ödül kazanacak
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Kartepe, Yaşam

Kartepeliler evdeki eğlenceli anlarını paylaşıp, ödül kazanacak

Kartepe Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan Kartepeli vatandaşlar, evdeki eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaşarak çeşitli hediyeler kazanacak.

03.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:08
Kartepeliler evdeki eğlenceli anlarını paylaşıp, ödül kazanacak

Kartepe Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan Kartepeli vatandaşlar, evdeki eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaşarak çeşitli hediyeler kazanacak.

Korona virus önlemleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyan Kartepeli vatandaşlar, ailesi ile birlikte evde geçireceği değerli ve neşeli anları her hafta Kartepeliler ile paylaşacak ve düzenlenecek olan bu etkinlikte sürpriz hediyeler kazanacak. Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenecek olan yarışmalar 10 farklı kategoride değerlendirilecek ve her hafta iki farklı tema belirlenip sosyal medya üzerinden duyurusu yapılacak. Kartepeliler "evimden Kartepe, evde oyun oynuyoruz, evimin en güzel köşesi, evde spor, hobilerim, en komik fıkralar ve anılar, evde sanat, evde icat, en güzel sosyal mesaj, evdekal kartepe" konularında çektikleri eğlenceli videolar ya da fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, videoları, sosyal medya hesapları üzerinden "evdekalkartepe", "mutlulukicinevimizyeter" etiketleriyle paylaşacak.

Yarışmaya katılmak için Kartepe'de ikamet etme ve paylaşımın yapıldığı Kartepe Belediyesi sosyal medya hesaplarının takip edilmesi gerekiyor. Her kategoride bir kazananın olacağı yarışmada kazananlar Kartepe Belediyesi jürisi tarafından belirleniyor. Yarışma sonuçları her hafta Kartepe Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve Kartepe Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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