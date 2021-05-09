Kartepeliler'e 51 bin adet fide dağıtıldı
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Kartepeliler'e 51 bin adet fide dağıtıldı

Kartepeliler'e 51 bin adet fide dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarımsal kalkınmaya destek olmaya devam eden Kartepe Belediyesi, Kartepelilere ücretsiz olarak 51 bin adet fide dağıttı.

Tarımsal kalkınmaya destek olmaya devam eden Kartepe Belediyesi, Kartepelilere ücretsiz olarak 51 bin adet fide dağıttı.

Kartepe Belediyesince fide destekleri projesi kapsamında ilçe genelinde amatör veya profesyonel olarak tarımla ilgilenen Kartepelilere ücretsiz olarak 51 bin fide dağıtıldı. Daha önce bu kapsamda "her yıl bin 100 adet meyve fidanı toprakla buluşuyor" projesini de hayata geçiren Başkan Kocaman, ata tohum ve fideleri ile organik üretime, milli ve yerli üretime destek olmak için tohum ve fide teşviklerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm mahallerde salatalık, karpuz, kavun, domates, biber ve patlıcan fideleri Kartepeliler'e ücretsiz olarak dağıtıldı. Başkan Kocaman da dağıtıma eşlik ederek hemşehrileriyle hasbihal etti.

Organik üretimin öneminden bahseden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yapılan teşviklerin devam edeceğini belirterek, "Hükümetimizin tarım vizyonu ve politikaları çerçevesinde, ata tohumu ve fide teşviklerimizle organik üretimi desteklemeye devam ediyoruz. Bizlere emanet edilen cennet vatanımızı en iyi şekilde korumak, her bir karış toprağını en verimli şekilde kullanmak boynumuzun borcudur. Vatandaşlarımızın evlerinden çıkamadığı bu süreçte biz onlara gidelim dedik. Tam kapanma döneminde üreticimize ve tüketicimize, alışveriş zorluğu yaşatmadan, ilçemizdeki tarımı desteklemek, çocuklarımıza fideyle tanışarak fideden mahsüle giden süreci öğretebilmek ve tam kapanma döneminde hemşehrilerimizin verimli ve üretken bir süreç geçirmelerini sağlamak için 51 bin adet meyve sebze fidemizi Kartepeli hemşehrilerimizle buluşturduk" dedi. - KOCAELİ

Kartepeliler'e 51 bin adet fide dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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