Kartepeli gençler yüzmeye doyacak Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'de inşa ettiği yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'de inşa ettiği yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe'de yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediyor. 3 bin 370 metrekare alanda devam eden inşaat çalışmalarında yapının çelik çatı üzerine trapez sac kaplama imalatı ve havuz yan cephelerin dış çimento esaslı cephe kaplama imalatları tamamlandı. Yapının diğer tamamlanan işleri ise ilk kat dış cephe boya, fuaye mahallerinde dekoratif alüminyum asma tavan, havuz tribünleri seramik kaplama, tüm mahallerin tek kat boya imalatı oldu.



Yapı bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa ediliyor. Zemin katta giriş fuayesi, 12,50 çarpı 25 metre ebadında yarı olimpik yüzme havuzu, 3 çarpı 10 metre çocuk havuzu yer alıyor. Katta ayrıca kafeterya, idari birimler, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve tuvaletler bulunacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler, büfe ile 94 kişilik seyirci tribünü yer alıyor. Bodrum katta da su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası, klima santrali gibi bölümler oluşuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA