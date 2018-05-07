Kartepeli Çocuklardan Örnek Davranış

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri, kaynağında ayrıştırma çalışmaları kapsamında ilçe genelinde yerleştirilen tekstil konteynerlerine tekstil atıklarını bırakarak örnek bir davranışta bulundular.

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, geri dönüşüm uygulamaları çalışmalarına büyük bir ilgi ve titizlikle devam ediyor. Tekstil atıklarını diğer ambalaj atıklarından ayrı toplayabilmek için ilçe genelinde 52 noktaya yerleştirilen tekstil konteynerlerine çocuklar tekstil atıklarını bırakarak, geri dönüşüm bilinciyle çevreye katkıyı sağlıyor. Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, atıkların ayrı ayrı toplanıp atılması ve geri kazandırılması hususunda çocuklara eğitimler veriyor.

Büyüklerine çağrıda bulunan çocuklar, "Pantolon, kazak, gömlek, tişört, elbise, çorap, iç çamaşırı, atkı, bere, eldiven, eşarp, şapka, ayakkabı, terlik, çanta, kemer vb. tekstil ve deri eşyaları ile battaniye, nevresim, perde, havlu, kilim, örtü vb. ev tekstili ürünler konteynerlere atılabilir. Attığımız her atık ile sera gazı ve küresel ısınma etkisini en aza indirebiliriz. Bununla birlikte kullanılabilecek durumda olanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. Bu konuda bizlere ve özellikle büyüklerimize önemli görevler düşüyor" dediler. - KOCAELİ