Kartepeli Çocuklar Etkinlikleri Bırakmıyor

Kartepeli çocuklar Mevlid-i Nebi etkinliği ile Hz. Muhammed (SAV)'in doğumunu kutladı.

Kartepe Belediyesi Rahmiye İbn-i Sina Bilgi Evi öğrencileri, Mevlid Kandili vesilesiyle, Peygamber Efendimiz (SAV)'i anmak, anlamak, tanımak ve tanıtmak için bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrenciler hem bilgi evinde arkadaşlarının hem de ev ev gezerek vatandaşların kandillerini tebrik ettiler. Büyüklerine ikram ile birlikte hadisler dağıtan öğrenciler, büyüklerinin kandillerle ilgili çocukluk anılarını dinleyerek onlarla sohbet ettiler. Böyle önemli günlerin çocuklara yaşatılmasından memnun olan veliler, "Kartepe'de çocuklara yönelik gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı Başkanımız Hüseyin Üzülmez'e çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü işlenerek, çocuklar hakları hakkında bilinçlendirildi. Öğrencilere haklarını savunmada özgüven aşılanarak, haklarının farkına varmaları sağlandı. İstasyon Necip Fazıl Kısakürek ve Fatih Sultan Mehmet Bilgi Evi öğrencileri, birlikte "Çocuk Hakları Münazarası" gerçekleştirdi. - KOCAELİ