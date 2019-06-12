Kartepeli Büyüklerin bayramlaşma mutluluğu

Kurulduğundan bu yana Alo Evlat Sağlık Kulübü, Kartepeli büyüklerin yüzünü güldürüyor, yüreğine su serpiyor. Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından 7/24 hizmet verilen büyüklerini Ramazan Bayramı münasebetiyle evlerinde ziyaret eden ekipler el öpüp hayırlı bayramlar dileğinde bulunarak çikolata ikram ettiler.

Kartepe Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerini öz evlatları yerine koyan Kartepeli büyükler "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da yolunuzu gözledik, bizleri unutmayıp kapımızı çalıyorsunuz. Bayram sabahları sizlerle anlam kazandı. Bizleri yalnız bırakmadığınız için Allah sizlerden razı olsun'' diyerek mutluluklarını ve hayır dualarını paylaştılar.

GÖREV İŞİ DEĞİL GÖNÜL İŞİ

10 kişilik bir ekip ile Kartepe'nin dört bir yanında yalnız yaşayan Kartepeli büyüklerini ziyaret ederek yalnızlıklarını paylaşan Alo Evlat Sağlık Kulübü hayır dualarını alıp, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'ın selamlarını iletip bayram çikolata ikram ettiler. Büyüklerin ağzından eski bayramları anıları diledikleri hoş sohbet sonrasında vedalaşarak evden ayrılan ekipler, "Bu iş gerçekten görev işi değil, gönül işi. Her faaliyetimizde içimizi daha çok severek yapıyoruz, daha çok bağlanıyoruz" dediler.

Kaynak: Bültenler