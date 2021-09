Kartepe Zirvesi için Akademik Takvim işlemeye başladı

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insanlığı ilgilendiren konularda bilimsel, akademik, entelektüel, siyasi tüm kesimleri büyük ölçekte buluşturduğu Kartepe Zirvesi'ni 2022 yılında 4. kez gerçekleştirecek. Pandemi nedeniyle son iki yıl yapılamayan Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı'nın 2022 yılındaki teması Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü olacak. Büyük buluşma öncesinde Kartepe Zirvesi'ne özet bildiriler kabul edilmeye başlandı. Özet bildiriler, 1 Kasım Pazartesi gününe kadar kabul edilecek.

24-27 MART 2022'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü teması ile toplanacak olan Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı, 24-27 Mart 2022 tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacak. Kocaeli, Gebze Teknik, İstanbul Medeniyet ve Ankara Üniversitelerinin paydaş olarak destek verdiği zirve, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) işbirliğinde düzenlenecek.

ÖZET BİLDİRİLER KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI

Öte yandan Kartepe Zirvesi'ne özet bildiriler kabul edilmeye başlandı. Özet bildiri göndermek için son tarih ise 1 Kasım Pazartesi günü olarak belirlendi. Kartepe Zirvesi'nde bildiri sunmak isteyen akademisyenler; Pandemi ve Şehir Yaşamı, Dirençli Şehirler İçin Sosyo Ekonomik Politikalar, Dirençli Şehirler ve Vizyoner Yönetim, Afetlere Dayanıklı Şehirler Oluşturma Stratejileri, Sürdürülebilir Mimari ve Şehir Planlaması, Dirençli Şehirler İçin Çevre Yönetimi, Erişilebilir ve Temiz Enerji, Teknoloji Kullanımı ve Akıllı Şehirler gibi konularda özet bilgi gönderebilecek.

BİLDİRİ GÖNDERİM ŞARTLARI

Zirve'ye gönderilen bildiri özetleri, özet bildiri kitapçığında basılacak. Kabul Edilen Özet Bildiriler 1 Aralık 2021 tarihinde www. kartepezirvesi. com adresinden ilan edilecek, Bildiri özetleri panel@kartepezirvesi. com e-posta adresine gönderilecek. Başvuru ile ilgili detaylı bilgi www. kartepezirvesi. com adresinde yer alıyor.

SALGINLAR, DOĞAN AFETLER, İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan zirvede 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde dirençli şehirler nasıl olmalı sorunsalı üzerinde durulacak. Bilindiği üzere doğal afetler, salgınlar, depremler, su krizleri ve iklim değişikliği gibi birçok unsur şehirlerimizi tehdit ediyor. Bu tehditlere çözüm yolları üretilmesi gerekliliği, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ihtiyacı bu yılki zirvede "Dirençli Şehirler ve Yaşanabilirlik" konusunun üzerinde durulmasına sebep oldu. Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı 2022, Birleşmiş Milletler'in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını ülkemizde ve şehirlerimizde gerçekleştirmeyi ve bu bağlamda politikalar üretilmesine katkı sunmayı hedefliyor.

DÜNYANIN HER KÖŞESİNDEN BİLİM ADAMLARI

Bu vizyonla devam eden büyük buluşma 2022'de özel oturumlar, vaka kritik oturumları, panel toplantılar, akademik oturumlar ve forumlar ile dünyanın her köşesinden bilim insanlarını, uzmanları ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirecek.

