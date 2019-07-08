- Kartepe yolunda araç şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Ağaçlık alana uçan otomobildeki yaralıları kurtarma çalışmaları sürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi yolu 5. kilometredeki virajda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Ağaçlık alana uçan otomobildeki yaralıları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Olay 18.00 sıralarında Kartepe Kayak Merkezi yolu 5. kilometrede bulunan restoran önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü ve pkalası öğrenilemeyen otomobil, virajda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Ağaçlık alana uçan otomobildeki 5 kişi taklalar atarak bir ağaca çarparak duran otomobilde sıkışarak yaralanırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları araçlardan çıkararak hastanelere sevk edilmesi ni sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA