Kartepe yeni güne böyle uyandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kartepe yeni güne böyle uyandı

22.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:37
Kartepe yeni güne böyle uyandı

Gece saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri yeni güne kartpostallık görüntülerle uyandı.

Gece saatlerinde kar yağışının etkili olduğu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri yeni güne kartpostallık görüntülerle uyandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kış mevsiminde kayak tutkunlarının akınına uğrayan Samanlı Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı. İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Kartepe'de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı gece saatlerinde devam etti. Yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü. Yeni güne uyanan bölgede yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

"Kartepe'yi de merak ediyorduk"

Kartepe'yi görmek için Bursa'dan gelen Fevzi Bircan isimli vatandaş, "Bursa'dan geliyoruz. Genelde biz Uludağ'a çıkıyoruz. Kartepe'yi de merak ediyorduk, burayı da ziyaret edelim dedik. Gelen arkadaşların da sosyal mesafe kuralları içerisinde ziyaret etmelerini öneririm. İnşallah pandeminin kar turizmine ir zararı dokunmaz. İnsanların tedbirlere uygun şekilde davranacaklarına eminim" dedi. - KOCAELİ

Kartepe yeni güne böyle uyandı
Kartepe yeni güne böyle uyandı
Kartepe yeni güne böyle uyandı
Kartepe yeni güne böyle uyandı
Kartepe yeni güne böyle uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk İsmail Demir Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Şevket Çoruh Coşkun Sabah Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Gökhan Töre Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartepe yeni güne böyle uyandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:40:32. #1.15#
title