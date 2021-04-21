Kartepe'ye sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi yapılıyor
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Kartepe'ye sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi yapılıyor

Kartepe'ye sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartepe Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü projeler kapsamında, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışmaları başladı.

Kartepe Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü projeler kapsamında, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışmaları başladı.

Karatepe Mahallesi Atla Terapi Merkezi yanında yapımına başlanan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yetkililerinden bilgi aldı. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi 4000 metre kare alanda hizmet verecek. Merkezde 150 metrekare hizmet binası, 80 ve 60 metrekarelik toplamda 140 metrekare iki ayrı yapıda 20 adet hayvan barınağı, hizmet binası içerisinde 1 adet Post operatif alan,1 adet ameliyathane, 1 adet muayenehane, 1 adet veteriner hekim odası, 1 adet özel ilaç odası, 1 adet ecza odası, danışma, sosyal alan, 1 adet sarf malzeme deposu yer alacak. 20 adet barınak içerisinde 60 metrekarelik yapıda hasta hayvan kabulü, banyo, kafesler ve 80 metrekarelik yapıda ise sağlıklı hayvan kafesleri, müşahede alanı, karantina alanı, malzeme deposu ve kedi evi yer alacak.

"Her şeyi düşündük"

Korunmaya ihtiyaç duyan hayvanlarla ilgilenmek ve kayıp evcil hayvanları sahipleriyle bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Kocaman, "Sokaktaki dostlarımız için her şeyi düşündük. Yapımına başladığımız rehabilitasyon merkezimiz ile ameliyathane muayenehane ve veteriner odasının da içinde olacağı modern bir hizmet alanını Kartepe'mize kazandırıp, hayvan dostlarımıza daha güzel bir hayat sunmayı arzu ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kartepe'ye sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi yapılıyor
Kartepe'ye sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi yapılıyor
Kartepe'ye sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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