Kar yağışı kentin yüksek kesimlerde etkili oluyor
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Kar yağışı kentin yüksek kesimlerde etkili oluyor

11.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:26

Kocaeli'deki Kartepe ile Karabük'teki Keltepe kayak merkezlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kocaeli'deki Kartepe ile Karabük'teki Keltepe kayak merkezlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunan Kartepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kocaeli'deki Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem aldı. Ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük

Karabük'te kar yağışı Keltepe Kayak Merkezi ve kentin yüksek kesimlerde etkili oluyor.

İki bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Günübirlik kayak yapma imkanı sunan merkez, 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, telesiyej, teleski ve babylift sistemleriyle tatilcilere hizmet veriyor.

Bölgede sıcaklığın en yüksek sıfırın altında 3, en düşük sıfırın altında 13 derece olması bekleniyor.

Öte yandan Karabük Valiliği, yağmurla başlayan yağışların sabah saatlerinden sonra kentin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışına dönüşmesi beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Kar yağışı kentin yüksek kesimlerde etkili oluyor
Kar yağışı kentin yüksek kesimlerde etkili oluyor
Kar yağışı kentin yüksek kesimlerde etkili oluyor
Kar yağışı kentin yüksek kesimlerde etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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