KOCAELİ/KARABÜK - Kartepe ve Keltepe, beyaz örtüsüne kavuşacağı günü bekliyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe ile Keltepe, beklenen kar yağışını alıp, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmayı bekliyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe ile Keltepe, beklenen kar yağışını alıp, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmayı bekliyor.

Kocaeli merkeze 40, İstanbul'a ise 100 kilometre uzaklıktaki Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında kayakseverlerin çoğunlukla ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

35 milyon metrekarelik alanda kurulu Kartepe Kayak Merkezi'nde, 300 oda, 2 elit villa ve 50 apart bulunuyor.

Uzunluğu değişen, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği toplam 19 pist yer alan merkezde, 3 telesiyej ve 2 teleski, 2 kızak alanı hizmet veriyor.

Kartepe Kayak Merkezi'nde, 20 milyon lira yatırımla hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı hem de tesis bakım ve hazırlıkları gerçekleştirildi.

Kartepe'de 22 Aralık'ta yağan kar, bölgedeki sıcaklıkların artmasıyla eridi. Sakin günlerinden birini geçiren Kartepe Kayak Merkezi ve bölgedeki diğer işletmeler, yağacak karı bekliyor.

"İyi bir kar geliyor, inşallah o kar yağışıyla sezonu açarız"

Kartepe Kayak Merkezi Dış Alanlar Koordinatörü Zafer Gökmen, AA muhabirine, sezona hazırlık kapsamında kayak merkezindeki telesiyej ve teleskilerin halatlarını yeniledikleri ve tesisteki diğer bakımları yaptıklarını söyledi.

Bu dönemde 20 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Gökmen, merkezin kayak sezonuna hazır olduğunu kaydetti.

Gökmen, ocak ayının normal zamanlarda yoğun kar yağışının gerçekleştiği dönemlerden biri olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Kar yağdıktan sonra belirli bir kalınlığa erişince pistlerimizi açacağız. Bu dönemde otelde pandemiyle ilgili hazırlıklar yapıldı. 35 milyon metrekarelik alanımız var, alan geniş olduğu için insanlar mesafeli oluyorlar. Merkez, etrafında 20 milyon insanın olduğu bir alanda kurulu. Merkez sağ tarafında göl sol tarafında körfez manzarasıyla Türkiye'de tek konumda yer alıyor. İnsanlar o yüzden de tercih ediyor. Bütün hazırlıkları yaptık bir tek kar eksik o da inşallah haftaya gelecek. 12 Ocak'tan itibaren kar yağışı bekleniyor. Lodos olmazsa sezonu açarız ve o karla bitiririz diye düşünüyoruz. Aldığımız bilgilere göre 1 ve 1,5 metre civarında bölgeye kar yağışı olması bekleniyor."

Keltepe Kayak Merkezi

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve geçen yıl hizmete sunulan Keltepe Kayak Merkezi de kar yağışını bekliyor.

Karabük'te 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen kayak merkezinde, günübirlik kayak hizmeti veriliyor.

873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemlerine sahip kayak merkezinde 2400, 2300 ve 1000 metrelik 3 pist bulunuyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirlerini alan, kızak ve kayak pistlerinin yaz döneminde bakımı gerçekleştirilen merkez, yoğun kar yağışı olduğunda yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş