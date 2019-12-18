Kartepe ve Karamürsel'de mezarlıkların görünümü değişiyor

18.12.2019 11:41 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:41

Kocaeli'nde birçok büyük projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki mezarlıkların bakımına ve düzenlenmesine özen gösteriyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kartepe ilçesi Serinlik ve Karamürsel Senaiye mezarlıklarında çevre taş duvar inşası gerçekleştirdi.Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalarda, mezarlıkların görünümü şehre yakışır hale getiriliyor.

YENİ TAŞ DUVAR İNŞA EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesi Serinlik Mezarlığına, 120 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde taş duvar imalatı yapıldı. Karamürsel Senaiye Mezarlığında ise 216 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde taş duvar inşa edildi. Taş duvar imalat çalışmaları sonrasında, taş duvarların üzerine harpuşta imalatları yapılıyor.

DÜZENLEMELER TİTİZLİKLE YAPILIYOR

Şehrin çeşitli yerlerindeki mezarlıklar, olmayan veya eskiyen çevre duvarlarıyla kötü bir görünüme neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mezarlıkların daha elverişli bir görünüme kavuşabilmesi için çevre duvar inşasını ve iç kısımların düzenlemesini titizlikle yapıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi taş duvar inşasında Karamürsel, Hereke ve Ocak taşı kullanıyor.

Kaynak: Bültenler