Kartepe Temizlik İşleri Bayrama Hazır

Kurban Bayramı öncesi Kartepe Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri yetki ve sorumluluk alanları içerisinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri çalışmalarını arife gününe kadar tamamlayacak. Özellikle bayrama son 3 gün kala terressubat, moloz vb. iri hacimli atıkların sokaklara bırakılmaması uyarısında bulunurken, Kurban Bayramı süresince atıkların çöp konteynırlarının yanına bırakılmasını istediler.

GÖRÜNÜR YERDE OLMALI

Çevre kirliliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten belediye ekipleri çöp konteynırlarının yanına bırakılan atıkların mesai saatleri içerisinde toplanarak İZAYDAŞ'a teslim edileceğini belirttiler. Belediye yetkilileri toplama işleminin hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi için vatandaşların sakatatlarını çöpe atılmamasını, çuvallar içinde muhafaza altına alınarak ekiplerin görebileceği noktalarda bulundurulmasını istediler.

ÇEVREYE DİKKAT

Kurban Bayramı arifesinde Kartepelilere uyarılarda bulunan belediye yetkilileri, çevreyi kirletmeyecek şekilde kurban kesilmesi için gerekli şahsi tedbirlerin alınmasını istedi. Kurban kesecek vatandaşların kesim sırasında gerekli hassasiyeti göstereceğine inandıklarını belirten yetkililer, "İslam dinimizin vecibelerine uygun şekilde kurban kesecek halkımızın çevre temizliğine karşı daha duyarlı davranışlar sergileyecektir. İlçemize yakışan bir bayram geçirmek için halkımızın çevre ve görüntü kirliliğine izin verecek davranışlardan kaçınmalarını diliyorum" dediler.