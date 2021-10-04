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Kartepe sivil toplum merkezi hizmete açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kartepe sivil toplum merkezi hizmete açıldı

Kartepe Belediyesi tarafından yapılan Kartepe Sivil Toplum Merkezi, törenle hizmete açıldı.

Kartepe Belediyesi tarafından yapılan Kartepe Sivil Toplum Merkezi, törenle hizmete açıldı.

Kartepe Belediyesi tarafından Kent Meydanı'nda bulunan Kaymakamlık binası yanında yapımına başlanan Sivil Toplum Merkezi Hizmet Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene katılarak açılışta söz alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepemiz de uyum içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir. Yapılan her yatırımla Kartepemiz ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve kurumsallaşıyoruz. Burada yapılan Sivil Toplum Merkezi Hizmet Binası yaklaşık 400 metre karede hizmet verecektir. Binamız Muhtarlar Derneği ve Ziraat Odası'nın yanı sıra sivil toplum derneklerine de hizmet verecek" dedi.

Konuşmaların ardından sivil toplum merkezi protokolün açılış kurdelesini kesmesi ile hizmete açıldı. Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından yapılan Sivil Toplum Merkezi (STM) iki katlı sosyal donatılarla birlikte toplam 400 metre kare olarak inşa edildi. STM içerisinde Kartepe Ziraat Odası, Kartepe Muhtarlar Derneği ve toplantı salonları bulunuyor. - KOCAELİ

Kartepe sivil toplum merkezi hizmete açıldı

Kartepe sivil toplum merkezi hizmete açıldı

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Haber: Kartepe sivil toplum merkezi hizmete açıldı - Haberler Ekonomi
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