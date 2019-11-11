Kartepe sazan balığı tutma yarışması sonuçlandı

11.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:49

KOCAELİ (İHA) – Kartepe'de düzenlenen 6. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.



Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (KAMADER) ortaklaşa düzenlenen Sazan Balığı Tutma Yarışması, sportif sazan balıkçılığı ve modern sazan avcılığını kamuoyuna tanıtmak, bölgenin doğa sporları potansiyelini ve kültürünü ön plana çıkartmak amacıyla, 6. Ulusal ve Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması sonuçlandı. Yaklaşık 112 sporcunun Sapanca Gölü'nün Kartepe, Sapanca ve Serdivan bölgelerinde kıyasıya mücadele ettiği yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.



Sazan Balığı Tutma Yarışmasına ödül törenine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İl Tarım Müdürü Kerim Mete, KAMADER Başkanı Engin Uztürk ve davetliler katıldı. 28 sektörde 112 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada 15 hakem ve 15 saha görevlisi görev yaptı. Törende konuşan KAMADER Başkanı Engin Uztürk, desteklerinden dolayı Başkan Kocaman'a teşekkür etti. Kocaman ise, "Her geçen yıl kendisini geliştiren bir yarışmayı tamamladık. Yarışmaya katılanlar kıyasıya mücadele ettiler. Önümüzde ki yıllarda daha güzelini hep birlikte yaşamayı umut ediyorum. Her zaman sizlere desteğimizi vereceğiz" dedi.



Konuşmalar sonunda yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA