Kartepe şampiyonluk peşinde

Kartepe Belediyespor Halk Oyunları ekibi bu yıl Artvin'de 39'ncusu düzenlenen Kafkasör Festivali kapsamında "Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyona" finallerinde Kartepe'yi temsil ediyor. Bu yıl ki yarışmalara 30 ilden ekipler katılıyor. Marmara Bölge Şampiyonu apoleti ile yarışmada yer alan Kartepe Belediyespor Halk Oyunları ekibi, şampiyonluğu hedefliyor. Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası finali 27-28 Haziran tarihlerinde Kafkasör Yaylası'nda yapılacak.

MARMARA BÖLGE ŞAMPİYONU KARTEPE

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından 04-05 Mayıs 2019 tarihlerinde Zonguldak'ta düzenlenen Marmara Bölge Şampiyonası'na katılan Kartepe'nin başarılı temsilcisi büyükler stilize yarışmanın stilize dalındaki en yüksek puanını alarak Marmara Bölge Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştı.

KESKİN; "İNANCIMIZ TAMDIR"

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kartepe Belediyespor Kulübü Halk Oyunları Antrenörü Nebi Keskin, "Türkiye Şampiyonasına ekip olarak çok iyi hazırlandık. Şampiyon olacağımıza inancımız tamdır. Yarışmalarda 30 ilden ekipler yer almaktadır. Kartepemize mutlu haberlerle döneceğiz'' dedi.

Kaynak: Bültenler